Из-за теплой погоды в Красноярске увеличилось количество нарушителей самоизоляции

Из-за теплой погоды в апреле красноярцы стали чаще нарушать режим самоизоляции, введенный из-за стремительного распространения коронавируса. Горожане выходят на улицу, гуляют с детьми на площадках, забывая о безопасности.

По данным мэрии, за первые апрельские дни оформлено 3153 материала - они будут переданы на рассмотрение административным комиссиям.

«Составлен 471 протокол, наложено 245 штрафов в отношении юридических и, в первую очередь, физических лиц. Эта работа проводится во всех районах Красноярска», - отчитались в администрации.

Штрафы грозят тем, кто нарушает режим самоизоляции без веских причин. Красноярцев просят лишний раз не выходить из квартир.

«Нарушение режима самоизоляции без уважительной причины – это опасность для себя и окружающих. Врачи, медицинские работники, все системы здравоохранения работают в очень напряженном графике, нельзя создавать для них дополнительную нагрузку», - напомнили чиновники.

Фото: Александр Черных