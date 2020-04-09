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Из-за теплой погоды в Красноярске увеличилось количество нарушителей самоизоляции

Главная Общество
Красноярск
10:30 9 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Из-за теплой погоды в апреле красноярцы стали чаще нарушать режим самоизоляции, введенный из-за стремительного распространения коронавируса. Горожане выходят на улицу, гуляют с детьми на площадках, забывая о безопасности. 

По данным мэрии, за первые апрельские дни оформлено 3153 материала - они будут переданы на рассмотрение административным комиссиям.

«Составлен 471 протокол, наложено 245 штрафов в отношении юридических и, в первую очередь, физических лиц. Эта работа проводится во всех районах Красноярска», - отчитались в администрации. 

Штрафы грозят тем, кто нарушает режим самоизоляции без веских причин. Красноярцев просят лишний раз не выходить из квартир. 

«Нарушение режима самоизоляции без уважительной причины – это опасность для себя и окружающих. Врачи, медицинские работники, все системы здравоохранения работают в очень напряженном графике, нельзя создавать для них дополнительную нагрузку», - напомнили чиновники. 

Фото: Александр Черных

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