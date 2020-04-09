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Правобережную набережную ждет второй этап благоустройства

Главная Общество
Красноярск
09:30 9 Апреля 2020
общество, красноярск, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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Городские власти готовятся ко второму этапу благоустройства правобережной набережной. Объявлен конкурс по поиску подрядчика, который в этом сезоне отремонтирует участок от ул. Судостроительной, 175 до ул. Гладкова, 8А.

Администрация выделит на преображение общественного пространства 90 млн рублей – такова максимальная цена контракта.

По проекту строители сделают новое покрытие на дорожках, установят фонари, лавочки и урны. В районе ул. Гладкова будут обустроены две смотровое площадки. Благоустройство набережной выполнят в эко-стиле из дерева.

Напомним, осенью в Красноярске открыли обновленный участок правобережной набережной от Предмостной площади до ул. Гладкова, 8а. Работы обошлись в 146,7 млн рублей.

фото: vk.com/krasnoyarskrf

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