Красноярцы старше 65 лет получат бесплатные продуктовые наборы

Министерство социальной политики Красноярского края составит список красноярцев старше 65 лет, которые получат бесплатные продуктовые наборы. Развозить их по домам будут со следующей недели в рамках акции «Мы вместе». Волонтеры оставят посылку с продуктами у двери, чтобы минимизировать контакты.

Кроме того, пожилые жители региона могут оставить заявку на оказание какой-либо помощи по телефону волонтерского штаба 8-913-030-01-39, сообщили в пресс-службе правительства.

Также будущие психологи и социальные работники ежедневно будут оказывать помощь пожилым красноярцам по телефону. Студенты ведущих вузов начнут звонить пенсионерам каждый день, беседовать с ними, оказывая морально-психологическую поддержку.

«У нас в свое время были «тимуровцы», и вот эти старые, забытые формы мы должны возобновлять. Мы все должны стремиться внести свой посильный вклад в преодоление этой сложной ситуации – стать волонтером или помочь материально», – подчеркнул губернатор края Александр Усс.

Напомним, в Красноярском крае открыт спецсчет, на который можно перечислить деньги на помощь врачам, пожилым людям или другие цели – их следует указать в назначении платежа. Реквизиты счета опубликованы на сайте краевого правительства.