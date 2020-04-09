Норильск ограничил авиасообщение с другими городами

Авиасообщение с Норильском ограничено. По распоряжению главы администрации северного города Николая Тимофеева, для покупки билета на самолет жители должны направить заявку в специальную межведомственную комиссию. Соответствующее распоряжение подписано 8 апреля.

Ограничение авиаперевозок позволит сократить вероятность завоза в Норильск коронавируса, считают в горадминистрации.

Ранее авиакомпании сократили количество рейсов из Красноярска в Норильск. Самолеты на север полетят 10, 17, 24 и 29 апреля, чтобы вернуть норильчан домой.