В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела

В Сибирском федеральном университете откроют волонтерский кол-центр #КакДела для сбора информации о самочувствии, требуемой помощи, а также информировании одиноких людей о возможностях получения поддержки со стороны волонтеров.

Напомним, студенты СФУ присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ, и с 20 марта 2020 года в Сибирском федеральном университете на базе студенческих отрядов запущена работа штаба добровольцев. Студенты доставляют продукты пожилым людям и помогают ориентироваться в новом цифровом мире.

Губернатор Красноярского края Александр Усс дал положительную оценку работе волонтеров, которые активно помогают в доставке продуктов пожилым людям, находящимся дома в режиме самоизоляции, но предложил дополнить эту работу еще одним социальным направлением.

«Я бы предложил назвать один проект „Как дела?“. Сегодня люди нуждаются в общении. Особенно люди пожилые. Молодые ребята будут звонить им и интересоваться о жизни. С одной стороны, это будет отдушина какая-то, а с другой — они будут выполнять диспетчерские функции — может быть нужно кому-то продукты принести, лекарство купить, а кому-то розетку починить. Убежден, что это даст приток душевных сил и для тех, кому звонят, и для тех, кто звонит», — заявил в интервью каналу «Енисей» Александр Усс.

Создание кол-центра стало ответом на призыв главы региона. По словам начальника управления молодежной политики СФУ Анны Куликовой, волонтером может стать любой студент, но приоритет будет отдан студентам, которые обучаются на направлениях подготовки: «социальная работа», «педагогика», «психология».

«Все волонтеры должны будут пройти инструктаж, подготовленный сотрудниками психологической службы, и познакомиться с особенностями работы горячей линии, принципами работы с пожилыми людьми, освоить сall-скрипты и понятие „протокол звонка“, знать телефоны, по которым пожилой человек может получить помощь», — сообщила Анна Михайловна.

На сегодня определен тим-лидер, осуществляющий набор волонтеров, — это руководитель Волонтерского центра СФУ Алина Татарникова (+7 962 797-22-18), ведется подготовка скриптов и открыт набор самих волонтеров.

Обзвон пожилых людей и тех, кто нуждается во внимании и в поддержке, волонтеры будут вести с 9:00 до 21:00 в свободное от занятий время.