8 апреля
Красноярск
погода +13 °C
75.75
 
€ 82.23
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела

Главная Общество
Красноярск
19:54 8 Апреля 2020
волонтеры, сфу, красноярск, помощь
версия для печати Ico_print

В Сибирском федеральном университете откроют волонтерский кол-центр #КакДела для сбора информации о самочувствии, требуемой помощи, а также информировании одиноких людей о возможностях получения поддержки со стороны волонтеров.

Напомним, студенты СФУ присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ, и с 20 марта 2020 года в Сибирском федеральном университете на базе студенческих отрядов запущена работа штаба добровольцев. Студенты доставляют продукты пожилым людям и помогают ориентироваться в новом цифровом мире.

Губернатор Красноярского края Александр Усс дал положительную оценку работе волонтеров, которые активно помогают в доставке продуктов пожилым людям, находящимся дома в режиме самоизоляции, но предложил дополнить эту работу еще одним социальным направлением.

«Я бы предложил назвать один проект „Как дела?“. Сегодня люди нуждаются в общении. Особенно люди пожилые. Молодые ребята будут звонить им и интересоваться о жизни. С одной стороны, это будет отдушина какая-то, а с другой — они будут выполнять диспетчерские функции — может быть нужно кому-то продукты принести, лекарство купить, а кому-то розетку починить. Убежден, что это даст приток душевных сил и для тех, кому звонят, и для тех, кто звонит», — заявил в интервью каналу «Енисей» Александр Усс.

Создание кол-центра стало ответом на призыв главы региона. По словам начальника управления молодежной политики СФУ Анны Куликовой, волонтером может стать любой студент, но приоритет будет отдан студентам, которые обучаются на направлениях подготовки: «социальная работа», «педагогика», «психология».

«Все волонтеры должны будут пройти инструктаж, подготовленный сотрудниками психологической службы, и познакомиться с особенностями работы горячей линии, принципами работы с пожилыми людьми, освоить сall-скрипты и понятие „протокол звонка“, знать телефоны, по которым пожилой человек может получить помощь», — сообщила Анна Михайловна.

На сегодня определен тим-лидер, осуществляющий набор волонтеров, — это руководитель Волонтерского центра СФУ Алина Татарникова (+7 962 797-22-18), ведется подготовка скриптов и открыт набор самих волонтеров.

Обзвон пожилых людей и тех, кто нуждается во внимании и в поддержке, волонтеры будут вести с 9:00 до 21:00 в свободное от занятий время.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В дежурные группы записались менее 2% красноярских воспитанников

В дежурные группы записались менее 2% красноярских воспитанников

8 Апреля 2020 г.
Детсады открылись и в крае
Новости Красноярска: Часть Свердловского района на день останется без холодной воды

Часть Свердловского района на день останется без холодной воды

8 Апреля 2020 г.
Водоснабжение отключат почти в 50 домах
Новости Красноярска: За первую неделю самоизоляции красноярцы накопили мусора в два раза больше нормы

За первую неделю самоизоляции красноярцы накопили мусора в два раза больше нормы

8 Апреля 2020 г.
Показатели аналогичны майским праздникам
Новости Красноярска: В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

8 Апреля 2020 г.
Отменяется и Парад победы
Новости Красноярска: В Красноярске стартовал ремонт дорог

В Красноярске стартовал ремонт дорог

8 Апреля 2020 г.
Многие тендеры уже разыграны
Новости Красноярска: Красноярские детсады посещают 2% воспитанников

Красноярские детсады посещают 2% воспитанников

8 Апреля 2020 г.
Это дети работающих родителей
Новости компаний
08/04
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
08/04
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
07/04
На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов
06/04
Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте
03/04
Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: За нарушение режима самоизоляции оштрафованы 242 красноярца

За нарушение режима самоизоляции оштрафованы 242 красноярца

7 Апреля 2020 г.
Полицейские и сотрудники мэрии проводят рейды ежедневно
Новости Красноярска: В крае утвердили новые правила для работы в карантин

В крае утвердили новые правила для работы в карантин

5 Апреля 2020 г.
Работодателям рекомендуют снизить количество сотрудников
Новости Красноярска: Красноярский край должен будет ввести особый порядок передвижения на автомобилях

Красноярский край должен будет ввести особый порядок передвижения на автомобилях

3 Апреля 2020 г.
Такое поручение дал президент
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19