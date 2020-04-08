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В дежурные группы записались менее 2% красноярских воспитанников

Главная Общество
Красноярск
16:37 8 Апреля 2020
детсад, красноярск, дети
Фотография © admkrsk.ru
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В детских садах Красноярского края заработали дежурные группы. Всего в 397 дошкольных учреждениях региона функционирует 647 таких групп, которые посещают 5 107 детей. В дежурные группы Красноярска записали около тысячи ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это менее 2% от общего числа воспитанников красноярских детских садов.

Изначально дошколят готовились принять в восьми садиках, однако по многочисленным просьбам родителей дежурные группы открыли в 21 учреждении, практически в каждом микрорайоне города. Наиболее востребованными оказались группы в Кировском, Ленинском и Советском районах.

В дежурные группы записались менее 2% красноярских воспитанников

Сотрудники дежурных садов начали готовить группы еще вчера. Заменили постельное белье, провели тщательную уборку, обработали игрушки и посуду, закупили продукты, антисептические средства, даже сшили новые маски для воспитателей.

Сегодня утром дошколят ждал уже ставший привычным утренний фильтр: медики измеряли температуру и проводили осмотр всех дошколят. В группу допускались исключительно здоровые дети. Кроме того, руководители постарались минимизировать количестве ребят в группах.

В дежурные группы записались менее 2% красноярских воспитанников

Воспитатели и медики напоминают, что открытие дежурных групп – это вынужденная мера. В дошкольных учреждениях ребенка примут только в том случае, если родители находятся в безвыходном положении, не могут работать дистанционно, взять больничный или оставить дошкольника с родственниками. Специалисты настоятельно рекомендуют оставлять детей дома и приводить ребенка в дежурную группу только в самом крайнем случае.

Напомним, в группы зачисляют детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена. Ребенку предоставят место только в том случае, если оба родителя имеют справку о продолжении работы в период действия режима самоизоляции. Если хотя бы один из родителей работает дистанционно из дома, дошкольнику откажут в посещении детского сада.

​Дежурные группы формируются на основании поданных работодателями сведений. Работодателям нужно предоставить список детей своих сотрудников с указанием номеров детских садов, которые посещают дошколята. В обязательном порядке прикладываются копии справок о продолжении работы в период режима самоизоляции обоих родителей. Дополнительно необходимо указать, если ребенок воспитывается в неполной семьей.

Фиксированных сроков подачи списков нет, это можно сделать в любой день. Пакет документов нужно отправить на электронную почту: drozdova@guo.admkrsk.ru. Получить подробную информацию о работе дежурных групп можно по телефонам: 2003512, 2003897, 2003870, 2003542.

Дежурные группы открылись и в садах в Красноярском крае. Всего в 397 дошкольных учреждениях региона функционирует 647 таких групп, которые посещают 5 107 детей. 

Общество / НОВОСТИ
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