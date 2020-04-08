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За первую неделю самоизоляции красноярцы накопили мусора в два раза больше нормы

Главная Общество
Красноярск
16:12 8 Апреля 2020
мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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За первую неделю самоизоляции красноярцы накопили мусора в два раза больше нормы. Об этом рассказали в «Красноярской рециклинговой компании». Только за первую нерабочую неделю, с 28  марта по 5 апреля, жители левобережной зоны Красноярска отправили в мусорные контейнеры более 5 тысяч тонн отходов. По сравнению с первой неделей марта количество вывезенного на полигон ТКО выросло на 80%.

«Изначально мы были осторожны в прогнозах и говорили, что мусора не стало больше, просто произошло его перераспределение от закрывшихся на карантин организаций к многоквартирным домам. Но уже первые дни самоизоляции показали, что это не так - сейчас мы наблюдаем и увеличение объемов, и изменение состава ТКО», - рассказал Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании».

По словам руководителя левобережного регионального оператора, в составе мусорных отходов появилось много органики – прошлогоднего картофеля, моркови, свеклы, которые жители выкидывают после активной чистки гаражей и подвалов. Выросло количество отходов и в частном секторе. В частности, в два раза выросло число заявок на вывоз мусора из индивидуальных контейнеров в Емельяново.

«Такая картина обычно характерна для майских праздников, но теплая погода и карантин существенно подвинули сроки», - отметил Ильин.

За первую неделю самоизоляции в два раза выросло и количество звонков от потребителей в центр обращений «Красноярской рециклинговой компании». Основные запросы связаны с изменением графиков вывоза отходов с предприятий, которые в связи с карантином полностью или частично прекратили свою деятельность.

«Поступают звонки, связанные и с наполняемостью мусорных баков. В связи с возросшим количеством отходов мы оптимизируем графики вывоза, направляя мусоровозы к наиболее проблемным контейнерным площадкам по два раза в сутки», - объяснил Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Ежедневно левобережный оператор выводит на линию более 70 мусоровозов. В среднем водители совершают около 120 маршрутов в сутки, а средний пробег одной машины в день составляет 160-170 километров. Бесперебойный вывоз мусора с левобережной зоны Красноярска обеспечивают около 200 сотрудников.

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