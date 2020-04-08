Часть Свердловского района на день останется без холодной воды

Часть Свердловского района Красноярска в четверг, 9 апреля, останется без холодной воды. Коммунальщики будут ремонтировать аварийный участок магистрального водопровода на ул. Семафорная. Об этом предупредили в компании «КрасКом».

Так, с 9:00 до 19:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Семафорная: 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 108, 110, 118,120, 205г, 249;

ул. Гладкова, 17а, 29.

В некоторых домах по ул. Королева, а также по ул. Семафорной, 251 ожидается пониженное давление холодной воды.

Ремонт водопровода на этом участке необходим, уверяют коммунальщики.

«Изношенность металла создает угрозу стабильному питьевому водоснабжению жилых домов и социальных учреждений в мкр-не Предмостная площадь, а также ведет к росту потерь холодной воды при ее транспортировке с водозабора о. Отдыха до конечных потребителей», - заявили в компании.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы холодной воды.