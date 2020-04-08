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Часть Свердловского района на день останется без холодной воды

Главная Общество
Красноярск
16:30 8 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Часть Свердловского района Красноярска в четверг, 9 апреля, останется без холодной воды. Коммунальщики будут ремонтировать аварийный участок магистрального водопровода на ул. Семафорная. Об этом предупредили в компании «КрасКом». 

Так, с 9:00 до 19:00 холодной воды не будет по следующим адресам: 

  • ул. Семафорная: 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 108, 110, 118,120, 205г, 249;
  •  ул. Гладкова, 17а, 29.

В некоторых домах по ул. Королева, а также по ул. Семафорной, 251 ожидается пониженное давление холодной воды. 

Ремонт водопровода на этом участке необходим, уверяют коммунальщики. 

«Изношенность металла создает угрозу стабильному питьевому водоснабжению жилых домов и социальных учреждений в мкр-не Предмостная площадь, а также ведет к росту потерь холодной воды при ее транспортировке с водозабора о. Отдыха до конечных потребителей», - заявили в компании. 

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы холодной воды. 

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