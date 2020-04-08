В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал указ об отмене всех массовых мероприятий на май и июнь. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

В этом году решено отменить празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дня города, Дня защиты детей и других мероприятий.

«Глава города также распорядился отменить все ранее объявленные и запланированные конкурсы, связанные с проведением массовых мероприятий, за исключением праздничного оформления города к 9 Мая», - рассказали в администрации.

Как будут проводиться занятия в школах и вузах в мае, пока не уточняется.