В Красноярске стартовал ремонт дорог

Подрядчики открыли сезон дорожных работ. Подготовительные работы начались на ул. 9 Мая и на Судостроительной. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

Благодаря теплой погоде сезон в этом году стартовал раньше, чем обычно. Кроме того, сейчас на дорогах города небольшая загруженность из-за обязательного режима самоизоляции. Это позволяет подрядчикам без ограничений заниматься ремонтом, не доставляя неудобств водителям.

Многие тендеры уже разыграны, скоро все дорожники выйдут на объекты. На большинстве участков сделают ямочный ремонт и зальют трещины. Но запланированы и крупные работы: строительство дорог по пр. Молодежный в Солнечном, вокруг 10-го микрорайона Солонцы-2, возведение пешеходного перехода на Волочаевской, ремонт ул. Ястынской, Марковского и Судостроительной и другие.

«В этом сезоне в городе также приведут в порядок 29 улиц, которые названы в честь героев или памятных событий Великой Отечественной войны и 53 междворовых проезда», - рассказали в департаменте горхозяйства.

Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено около 1 млрд рублей.