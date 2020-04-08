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Красноярские детсады посещают 2% воспитанников

Главная Общество
Красноярск
13:27 8 Апреля 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В детских садах Красноярска открылись дежурные группы - туда записывают воспитанников, чьи родители вынуждены работать во время режима самоизоляции. В мэрии рассказали, что посещаемость учреждений сейчас невысокая - около 2% от общего числа детей в возрасте от 1,5 до семи лет. 

Дежурные группы открылись в 21 детском саду. Самые востребованные находятся в Кировском, Ленинском и Советском районах. 

«Сотрудники дежурных садов начали готовить группы еще вчера. Заменили постельное белье, провели тщательную уборку, обработали игрушки и посуду, закупили продукты, антисептические средства, даже сшили новые маски для воспитателей», - рассказали в управлении образования. 

Медики внимательно следят за здоровьем детей - им измеряют температуру. В группу допускаются только здоровые воспитанники. 

Напомним, в детские сады Красноярска принимают только в экстренных случаях, если родители находятся в безвыходном положении, не могут работать дистанционно, взять больничный или оставить дошкольника с родственниками.

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