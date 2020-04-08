8 апреля
Красноярск
погода +13 °C
75.75
 
€ 82.23
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств

Главная Общество
Красноярск
11:19 8 Апреля 2020
строительство, квартиры, жилье, недвижимость, продажа
версия для печати Ico_print

Вкладываясь в недвижимость, инвестор приобретает реальный объект, который устойчив к инфляции, при этом стоимость стабильно растет в долгосрочной перспективе. При достаточном начальном капитале можно вкладываться сразу в несколько объектов, что может увеличить доходы в разы.

Компания АО «Сибагропромстрой» –надежный застройщик с опытом строительства 29 лет. За это время компания ни разу не сорвала сроки сдачи домов, а в некоторых случаях ввод в эксплуатацию был произведен раньше срока.

Готовые и строящиеся квартиры на Взлетке – идеально для инвестиций и жизни!

Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств

ЖК "Слобода весны" по адресу Алексеева 46 - современное жилье с качественной получистовой отделкой. Квартиры имеют необычные планировки, просторные коридоры, эркерные окна. Рядом с домом ведутся работы по постройке нового детского сада. Дом уже сдан.

В рамках акции «Счастливая семья» не упустите возможность приобрести квартиру со скидкой и получить кладовое помещение в подарок! В акции участвуют 2х комнатные (от 45, 62 квадратов) и 3х комнатные (от 72 квадратов)*.

ЖК «Притяжение»  по адресу Алексеева 34 - дома комфорт-класса, система «Умный Дом» с видеонаблюдением, бесконтактная домофонизация. Вы будете спокойны за своих детей, ведь онлайн - трансляция двора в Вашем смартфоне позволит наблюдать за ними в любое время!  Жителей комплекса ожидает большой, зеленый двор,а самое главное закрытый двор для занятий спортом и прогулок с детьми. предусмотрены зоны для подростков и взрослых людей. Дом №1 уже сдан, сдача домов №2,3 запланирована на 4-й квартал 2020г.

Застройщик также объявил старт продаж на строящиеся дома №1,4 в ЖК «Новая Панорама». Это современный, комфортный, продуманный до мелочей жилой комплекс. Удобное расположение комплекса на пересечении улиц Октябрьская и 78й Добровольческой бригады позволит оставаться всегда в центре событий.  Рядом с домом находятся ТРЦ «Июнь», МВДЦ «Сибирь», Гранд-холл «Сибирь», рынок «Новая Взлетка», Арена Кристалл, школа, детский сад, а также несколько транспортных остановок.

Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств

Приобретая квартиру в комплексе, всего через 5 минут пешей прогулки вы сможете гулять со своей семьей каждый день в огромном парке 400-летия Красноярска, наслаждаясь красивыми видами и большими детскими площадками.

*Подробности: 7(391)200-200-5, ул. Авиаторов, 19.

Сроки акции: 27.09.2019-31.05.2020

АО«Сибагропромстрой»
Проектная декларация на  www.saps.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В дежурные группы записались менее 2% красноярских воспитанников

В дежурные группы записались менее 2% красноярских воспитанников

8 Апреля 2020 г.
Детсады открылись и в крае
Новости Красноярска: Часть Свердловского района на день останется без холодной воды

Часть Свердловского района на день останется без холодной воды

8 Апреля 2020 г.
Водоснабжение отключат почти в 50 домах
Новости Красноярска: За первую неделю самоизоляции красноярцы накопили мусора в два раза больше нормы

За первую неделю самоизоляции красноярцы накопили мусора в два раза больше нормы

8 Апреля 2020 г.
Показатели аналогичны майским праздникам
Новости Красноярска: В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

8 Апреля 2020 г.
Отменяется и Парад победы
Новости Красноярска: В Красноярске стартовал ремонт дорог

В Красноярске стартовал ремонт дорог

8 Апреля 2020 г.
Многие тендеры уже разыграны
Новости Красноярска: Красноярские детсады посещают 2% воспитанников

Красноярские детсады посещают 2% воспитанников

8 Апреля 2020 г.
Это дети работающих родителей
Новости компаний
08/04
В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела
08/04
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
08/04
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
07/04
На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов
06/04
Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте
03/04
Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: За нарушение режима самоизоляции оштрафованы 242 красноярца

За нарушение режима самоизоляции оштрафованы 242 красноярца

7 Апреля 2020 г.
Полицейские и сотрудники мэрии проводят рейды ежедневно
Новости Красноярска: Работающих красноярцев занесут в систему аккредитации

Работающих красноярцев занесут в систему аккредитации

7 Апреля 2020 г.
Полицейские будут проверять сотрудников по идентификационному номеру
Новости Красноярска: Красноярский губернатор Александр Усс: «Нам приходится идти, что называется, по лезвию бритвы»

Красноярский губернатор Александр Усс: «Нам приходится идти, что называется, по лезвию бритвы»

4 Апреля 2020 г.
Власти региона приняли пакет мер поддержки экономики и жителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19