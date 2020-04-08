Шестой красноярец здоров после коронавируса

Шестой красноярец готовится к выписке после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в оперштабе.

С начала пандемии в Красноярском крае зафиксировано 32 случая заражения. С каждым днем растет количество потенциально больных коронавирусом - предварительные тесты показывают положительный результат.

Все зараженные проходят лечение в БСМП. Тяжелых пациентов в регионе нет, заявил губернатор края Александр Усс.

«Сегодня у всех, кому подтвердили это заболевание, оно протекает в легкой или средней форме. У нас не было ни одного человека на кислороде и не было никого на ИВЛ. Мы надеемся, что в ближайшее время будет дано разрешение на обслуживание пациентов с коронавирусной инфекцией на дому, если они не тяжелые», — сказал губернатор в интервью краевому телеканалу.

Под медицинским наблюдением на дому находится 5602 человек.