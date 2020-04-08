В крае открыли благотворительный счет для пострадавших от коронавируса

В Красноярском крае открыли государственный благотворительный счет - деньги будут направлены на помощь нуждающимся жителям в период пандемии коронавируса.

«Мы решили открыть специальный счет, государственный, чтоб все было под контролем. Для начала я внесу туда свою одну зарплату и предложу всем, у кого есть желание помочь, также вносить средства на этот счет», – сказал в интервью телеканалу «Енисей» глава региона Александр Усс.