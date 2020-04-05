В крае утвердили новые правила для работы в карантин

В Красноярском крае утверждены новые правила, которые коснутся работы организаций в период обязательной самоизоляции. В регионе расширен список компаний, которые могут открыться с 6 апреля.

«При этом руководители таких организаций должны минимизировать количество работающих сотрудников и выполнить ряд превентивных мер санитарного характера», - говорится в постановлении.

В частности, на рабочих местах сотрудников должны быть дезинфицирующие средства с запасом на пять дней. Работникам следует измерять температуру, постоянно обрабатывать поверхности. Красноярцам старше 60-ти лет по-прежнему стоит работать из дома и не покидать квартиры.

Также работодателям по возможности необходимо позаботиться о доставке сотрудников на служебном транспорте. Кормить их стоит из одноразовой посуды.

Руководителям нужно оформить справку для каждого подчиненного. Гулять с таким документом по городу запрещено.

«Справка предполагает передвижение по городу только до места работы и обратно. В справке обязательно должен быть указан круглосуточный мобильный телефон кадровой службы для уточнения правоохранительными органами подлинности предъявленного документа. При выявлении факта необоснованной выдачи работодателем справок и использования не по назначению будут применяться соответствующие меры административного воздействия», - сообщили в краевой полиции.

Ознакомиться с новым списком правил можно по ссылке.