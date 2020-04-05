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В крае утвердили новые правила для работы в карантин

Главная Общество
Красноярск
17:00 5 Апреля 2020
общество, красноярск, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае утверждены новые правила, которые коснутся работы организаций в период обязательной самоизоляции. В регионе расширен список компаний, которые могут открыться с 6 апреля. 

«При этом руководители таких организаций должны минимизировать количество работающих сотрудников и выполнить ряд превентивных мер санитарного характера», - говорится в постановлении. 

В частности, на рабочих местах сотрудников должны быть дезинфицирующие средства с запасом на пять дней. Работникам следует измерять температуру, постоянно обрабатывать поверхности. Красноярцам старше 60-ти лет по-прежнему стоит работать из дома и не покидать квартиры. 

Также работодателям по возможности необходимо позаботиться о доставке сотрудников на служебном транспорте. Кормить их стоит из одноразовой посуды. 

Руководителям нужно оформить справку для каждого подчиненного. Гулять с таким документом по городу запрещено.

«Справка предполагает передвижение по городу только до места работы и обратно. В справке обязательно должен быть указан круглосуточный мобильный телефон кадровой службы для уточнения правоохранительными органами подлинности предъявленного документа. При выявлении факта необоснованной выдачи работодателем справок и использования не по назначению будут применяться соответствующие меры административного воздействия», - сообщили в краевой полиции. 

Ознакомиться с новым списком правил можно по ссылке

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