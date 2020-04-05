Полицейские будут искать нарушителей режима самоизоляции с катера

Нарушивших режим самоизоляции красноярцев будет наказывать водный патруль - полицейские на катере проверяют акваторию Енисея.

«Прогулки на лодках и отдых компаниями на берегу реки явно не относятся к перечисленным в указе губернатора края целям нахождения на улице. Стражи порядка с помощью громкоговорителя призывают красноярцев покинуть общественные места и возвращаться домой», - рассказали в ГУ МВД по краю.

Правоохранители составляют административные протоколы на рыбаков и отдыхающих. Материалы будут направлены в районные администрации.

Напомним, покидать свои дома в период пандемии коронавируса красноярцы могут только по уважительным причинам: выезд на работу, прогулка с домашними питомцами, выход в ближайший магазин.