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Полицейские будут искать нарушителей режима самоизоляции с катера

Главная Общество
Красноярск
12:08 5 Апреля 2020
общество, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Нарушивших режим самоизоляции красноярцев будет наказывать водный патруль - полицейские на катере проверяют акваторию Енисея.

«Прогулки на лодках и отдых компаниями на берегу реки явно не относятся к перечисленным в указе губернатора края целям нахождения на улице. Стражи порядка с помощью громкоговорителя призывают красноярцев покинуть общественные места и возвращаться домой», - рассказали в ГУ МВД по краю.

Правоохранители составляют административные протоколы на рыбаков и отдыхающих. Материалы будут направлены в районные администрации. 

Напомним, покидать свои дома в период пандемии коронавируса красноярцы могут только по уважительным причинам: выезд на работу, прогулка с домашними питомцами, выход в ближайший магазин. 

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