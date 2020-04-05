В крае стало больше красноярцев с подозрением на COVID-19

Число красноярцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 остается прежним - 25 человек. Однако в регионе за сутки стало больше горожан с подозрением на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Всего зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярска (+0 за сутки), из них 4 человека выздоровели. Предварительный диагноз установлен еще у девяти человек - все жители Красноярска», - отчитались в ведомстве.

Под наблюдением на дому находятся более восьми тысяч человек.

Напомним, в регионе действуют жесткие меры по предотвращению COVID-19, жителям запрещено без вески причин покидать свои квартиры.