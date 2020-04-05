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В крае стало больше красноярцев с подозрением на COVID-19

Главная Общество
Красноярск
10:44 5 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Число красноярцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 остается прежним - 25 человек. Однако в регионе за сутки стало больше горожан с подозрением на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре. 

«Всего зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярска (+0 за сутки), из них 4 человека выздоровели. Предварительный диагноз установлен еще у девяти человек - все жители Красноярска», - отчитались в ведомстве. 

Под наблюдением на дому находятся более восьми тысяч человек. 

Напомним, в регионе действуют жесткие меры по предотвращению COVID-19, жителям запрещено без вески причин покидать свои квартиры. 

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