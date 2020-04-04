Запрещены въезд и выезд из Дудинки без разрешений

Выехать из Дудинки или въехать в административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района теперь можно только по уважительной причине. Такое решение приняла районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Меры приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Решать, является ли причина уважительной, будут оперативные дежурные управления по делам ГО и ЧС администрации района. Для этого необходимо обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112».

«Если у водителя и пассажиров имеются справки работодателя с обозначением в ней места осуществления деятельности в другом городе, звонок не требуется», - отмечается в сообщении официального сайта таймырских органов самоуправления.

В числе других решений - временная приостановка движение автобуса маршрута №115 Дудинка – Норильск и ограничения на въезд транспортных средств по автозимнику Дудинка – Караул (исключения сделаны для предпринимателей, которые направляются в город за продуктами, товарами и медикаментами для сельчан).

Глава района Евгений Вершинин также считает необходимым сократить число регулярных авиарейсов Хатанга – Норильск и Хатанга – Красноярск с двух до одного раза в неделю, добавили в пресс-службе райадминистрации.

Фото: официальный сайт органов самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района