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В Красноярске начали ремонтировать фасад здания краевого правительства

Главная Общество
Красноярск
17:13 3 Апреля 2020
строительство, красноярск, общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске подрядчик приступил к ремонту южного фасада здания «Дом Советов» на пр. Мира, 110. Это памятник культурного наследия регионального значения, где располагается правительство, администрация губернатора, Избирком и парламент. Он был построен в 1956 году - с этого момента строение не ремонтировалось. 

Планируется, что южный кирпичный фасад здания приведут в новый вид к осени этого года. Власти отмечают, что необходимость в капитальном ремонте назрела давно. Еще в 2013-м году разработана проектная документация, а в заключении указывалось, что состояние фасада в некоторых местах является аварийным. В 2014 году были проведены работы по восстановлению барельефа.

В 2018 году пришлось снова вернуться к вопросу капремонта - проект откорректировали. 

«Должен быть полностью удален существующий штукатурный слой, нанесена каменная и терразитовая штукатурка с последующим тонированием поверхности фасада и обустроена художественно-архитектурная подсветка», - рассказали в правительстве. 

Контракт с подрядчиков был заключен в прошлом году. Он приступил к выполнению работ. 

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