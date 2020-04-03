В Красноярске начали ремонтировать фасад здания краевого правительства

В Красноярске подрядчик приступил к ремонту южного фасада здания «Дом Советов» на пр. Мира, 110. Это памятник культурного наследия регионального значения, где располагается правительство, администрация губернатора, Избирком и парламент. Он был построен в 1956 году - с этого момента строение не ремонтировалось.

Планируется, что южный кирпичный фасад здания приведут в новый вид к осени этого года. Власти отмечают, что необходимость в капитальном ремонте назрела давно. Еще в 2013-м году разработана проектная документация, а в заключении указывалось, что состояние фасада в некоторых местах является аварийным. В 2014 году были проведены работы по восстановлению барельефа.

В 2018 году пришлось снова вернуться к вопросу капремонта - проект откорректировали.

«Должен быть полностью удален существующий штукатурный слой, нанесена каменная и терразитовая штукатурка с последующим тонированием поверхности фасада и обустроена художественно-архитектурная подсветка», - рассказали в правительстве.

Контракт с подрядчиков был заключен в прошлом году. Он приступил к выполнению работ.