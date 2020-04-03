3 апреля
Красноярск
погода +16 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам показали, как писать объяснительную записку о нарушении самоизоляции

Главная Общество
Красноярск
15:58 3 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцам рассказали, как писать объяснительные записки - это формальный документ, который необходимо предъявить сотрудникам полиции во время нарушения режима самоизоляции. Записку стоит подготовить заранее и указать в ней маршрут передвижения. 

В правительстве подготовили форму объяснительной записки - красноярцам можно скачать ее и заполнить все строки. 

Образцы бланков опубликовали и для организаций, которые обязаны выдать сотрудникам справки, если те выходят на работу. 

Скачать документы можно на сайте краевой администрации. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начали ремонтировать фасад здания краевого правительства

В Красноярске начали ремонтировать фасад здания краевого правительства

3 Апреля 2020 г.
Контракт был заключен в прошлом году
Новости Красноярска: Красноярские УК опровергли отсрочку оплаты за услуги ЖКХ

Красноярские УК опровергли отсрочку оплаты за услуги ЖКХ

3 Апреля 2020 г.
Это касается только платежей с перерасчетом за отопление
Новости Красноярска: Красноярским донорам рассказали о порядке сдачи крови во время изоляции

Красноярским донорам рассказали о порядке сдачи крови во время изоляции

3 Апреля 2020 г.
Донорская кровь по-прежнему востребована
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС переходит на новый режим расходов

Богучанская ГЭС переходит на новый режим расходов

3 Апреля 2020 г.
Паводок в районе Богучанской ГЭС начинается в первой декаде мая
Новости Красноярска: «Полюс» объявляет о решении передать региональным медицинским учреждениям 45 аппаратов искусственной вентиляции легких

«Полюс» объявляет о решении передать региональным медицинским учреждениям 45 аппаратов искусственной вентиляции легких

3 Апреля 2020 г.
Компания «Полюс», крупнейший производитель золота в России, объявляет о решении передать медицинским учреждениям территорий присутствия Компании 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - медицинской техники, критически необходимой болеющим коронавирусом COVID-19 в...
Новости Красноярска: В правительстве ответили на самые популярные вопросы красноярцев о самоизоляции

В правительстве ответили на самые популярные вопросы красноярцев о самоизоляции

3 Апреля 2020 г.
Можно выезжать на дачу, но нужно написать объяснительную
Новости компаний
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

30 Марта 2020 г.
Им придется заплатить штраф
Новости Красноярска: Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

30 Марта 2020 г.
Всего в регионе 12 подтвержденных случаев
Новости Красноярска: Красноярский край должен будет ввести особый порядок передвижения на автомобилях

Красноярский край должен будет ввести особый порядок передвижения на автомобилях

3 Апреля 2020 г.
Такое поручение дал президент
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19