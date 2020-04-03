Красноярцам показали, как писать объяснительную записку о нарушении самоизоляции

Красноярцам рассказали, как писать объяснительные записки - это формальный документ, который необходимо предъявить сотрудникам полиции во время нарушения режима самоизоляции. Записку стоит подготовить заранее и указать в ней маршрут передвижения.

В правительстве подготовили форму объяснительной записки - красноярцам можно скачать ее и заполнить все строки.

Образцы бланков опубликовали и для организаций, которые обязаны выдать сотрудникам справки, если те выходят на работу.

Скачать документы можно на сайте краевой администрации.