Красноярские УК опровергли отсрочку оплаты за услуги ЖКХ

Красноярские управляющие компании не будут предоставлять отсрочку платежей за коммунальные услуги. Такую возможность дают только тем, кому в прошлом месяце пришел перерасчет за отопление. До 10 июня пользователи смогут погасить долг за март, если им была начислена плюсовая корректировка.

За свет, воду и остальные услуги ЖКХ красноярцам придется платить вовремя, так как управляющие компании в период карантина работают в усиленном режиме по предписанию Роспотребнадзора.

«Ежедневно, без выходных проводится многократная дезинфекция мест общего пользования, что влечет за собой дополнительные траты на дезинфицирующие и защитные средства, дополнительную оплату сотрудникам», - рассказали Sibnovosti.ru в УК «Холмсервиc».

Ожидать отсрочки платежей красноярцам, скорее всего, не придется. Управляющие компании должны выплачивать зарплату сотрудникам, обслуживать дома и платить по счетам ресурсоснабжающим организациям.