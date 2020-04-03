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Красноярские УК опровергли отсрочку оплаты за услуги ЖКХ

Главная Общество
Красноярск
15:53 3 Апреля 2020
общество, красноярск, услуги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские управляющие компании не будут предоставлять отсрочку платежей за коммунальные услуги. Такую возможность дают только тем, кому в прошлом месяце пришел перерасчет за отопление. До 10 июня пользователи смогут погасить долг за март, если им была начислена плюсовая корректировка. 

За свет, воду и остальные услуги ЖКХ красноярцам придется платить вовремя, так как управляющие компании в период карантина работают в усиленном режиме по предписанию Роспотребнадзора. 

«Ежедневно, без выходных проводится многократная дезинфекция мест общего пользования, что влечет за собой дополнительные траты на дезинфицирующие и защитные средства, дополнительную оплату сотрудникам», - рассказали Sibnovosti.ru  в УК «Холмсервиc». 

Ожидать отсрочки платежей красноярцам, скорее всего, не придется. Управляющие компании должны выплачивать зарплату сотрудникам, обслуживать дома и платить по счетам ресурсоснабжающим организациям. 

 
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