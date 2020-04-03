Красноярским донорам рассказали о порядке сдачи крови во время изоляции

Красноярский краевой центр крови и его филиалы продолжают работать в штатном режиме во время самоизоляции. Донорская кровь по-прежнему востребована, так как пациентам проводят срочные и плановые операции. Об этом сообщили в Минздраве.

«В целях беспрепятственного доступа доноров в Центр крови красноярцам предлагают воспользоваться адресным приглашением на донацию. Скан на официальном бланке учреждения направляется на личный e-mail или на мобильный телефон по Viber», - рассказали в ведомстве.

Для оформления приглашения доноров просят за сутки направить данные - ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона и электронной почты - на адрес: donor-kkck@mail.r или в социальные сети: vk.com/kkck1.