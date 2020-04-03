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Богучанская ГЭС переходит на новый режим расходов

Главная Общество
Красноярск
14:02 3 Апреля 2020
работа, электростанция, энергетика, гэс, вода
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Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с решениями Росводресурсов установило для Богучанской ГЭС новый режим расходов через гидроагрегаты: с 3 по 30 апреля 2020 года станция будет работать с расходами 2900-3200 кубометров воды в секунду. По расчетам специалистов ЕнБВУ, это позволит к 1 мая понизить уровень Богучанского водохранилища до отметки 207,0 – 207,05 м над уровнем Балтийского моря и таким образом завершить подготовку водохранилища к началу паводка. 

В марте 2020 года для Богучанской ГЭС был установлен диапазон 3200-3500 кубометров в секунду, фактические средние расходы через агрегаты составили 3490 кубометров в секунду. В течение месяца уровень Богучанского водохранилища понизился с отметки 207,31 до отметки 207,13 м, объем сократился с 56,63 до 56,22 кубических километра. По предварительным прогнозам Гидрометцентра, в апреле на территории Красноярского края температура воздуха будет соответствовать норме, при этом выпадут обильные осадки.

Многолетние наблюдения показывают, что паводок в районе Богучанской ГЭС начинается в первой декаде мая, но рост боковой приточности впервые в 2020 году отмечен 31 марта – в течение суток он увеличился с 20 до 25 кубометров в секунду. Это может означать начало таяния снегов и постепенного подъема уровня притоков Ангары на участке от Усть-Илимска до Богучанской ГЭС.

Для подготовки оборудования и сооружений Богучанской ГЭС к надежной безаварийной работе в период пропуска половодья и паводков 2020 года на станции создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. Комиссия заключила соглашение с администрацией Кежемского района о порядке взаимодействия, оперативного предоставления информации и реагирования на нештатные ситуации. Создан запас материалов и оборудования, а также резерв техники для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций. Территориальные органы Росгидромета обмениваются с Богучанской ГЭС специализированной гидрометеорологической информацией. В верхнем и нижнем бьефе станции налажено круглосуточное наблюдение за прохождением воды через водосбросные сооружения; обход и осмотр сооружений ГЭС проводится ежедневно.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", органов исполнительной власти субъектов Федерации и др. 

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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