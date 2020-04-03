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«Полюс» объявляет о решении передать региональным медицинским учреждениям 45 аппаратов искусственной вентиляции легких

Главная Общество
Красноярск
13:34 3 Апреля 2020
предприятие, медицина, помощь, вирус
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Компания «Полюс», крупнейший производитель золота в России, объявляет о решении передать медицинским учреждениям территорий присутствия Компании 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - медицинской техники, критически необходимой болеющим коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме. 

В настоящий момент уже приобретены и развернуты 13 аппаратов ИВЛ, 19 доставляются в пункты назначения, еще по 13 идут закупочные процедуры.

Покупка «Полюсом» медицинской техники – очередной вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции. Ранее Компания объявила об учреждении совместно с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) специального фонда для финансирования мероприятий по борьбе с COVID-1. Первый транш «Полюс» и ФРДВ направят на реализацию противоэпидемиологических мероприятий, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений Магаданской области и Республики Саха (Якутия). Одновременно Компания дополнительно выделит на эти же цели средства для уполномоченных региональных фондов и учреждений здравоохранения в Красноярском крае и Иркутской области.

Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев прокомментировал:

«В сегодняшней ситуации, когда по всему миру государства и частные компании объединяют усилия для борьбы с пандемией, «Полюс» не может стоять в стороне. Мы на системном уровне поддерживаем медицинские учреждения регионов присутствия и ранее уже предприняли целый ряд мер, направленных на противодействие COVID-19. Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких – новый шаг в этом направлении и подтверждение того, что жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей территорий присутствия являются для «Полюса» безусловными приоритетами».

По материалам ПАО «Полюс»

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