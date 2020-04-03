В правительстве ответили на самые популярные вопросы красноярцев о самоизоляции

Красноярцы продолжают задавать вопросы про режим самоизоляции. В краевом правительстве объяснили, куда можно поехать во время карантина.

Так, для горожан опубликовали список организаций, которые могут работать во время пандемии коронавируса. Это продуктовые магазины, аптеки, некоторые предприятия, пожарные части, управляющие компании, больницы, центры социального обслуживания (МФЦ, Пенсионный Фонд) и автозаправки. Сотрудникам таких организаций работодатели должны оформить справки.

Больше всего красноярцев интересует, куда они могут поехать во время режима самоизоляции. Горожанам разрешено посещать ветеринарные клиники, продуктовые магазины. Можно забрать посылку на почте, купить продукты для пожилых родственников и даже поехать на дачу. Единственное условие - написанная заранее объяснительная записка и наличие паспорта.

Красноярцам объяснили, что пропуск для передвижения по городу не требуется. Объяснительная (при наличии оснований для нарушения самоизоляции) составляется самостоятельно. Ее необходимо предъявить сотрудникам полиции.

С полным списком актуальных вопросов можно ознакомиться здесь.