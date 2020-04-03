Красноярский транспорт будет ходить еще реже

Красноярские автобусы будут работать еще реже - на этот раз городские власти решили сократить интервал движения по утрам. В транспорте стараются соблюдать дистанцию между пассажирами в 1,5 метра, а также своевременно проводить дезинфекцию.

«Мы также вынуждены прикрывать сиденья по типу шахматного порядка, чтобы пассажирам было понятно, на каком расстоянии нужно садиться. Такие меры уже действуют в электротранспорте. Самим пассажирам мы рекомендуем оплачивать проезд безналичным способом — транспортной или банковской картой, либо через мобильное приложение транспорт Красноярск», - сказал Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта.

На данный момент общественный транспорт работает по летнему расписанию. Но если обычно в этот сезон количество маршруток сокращается на 10–15%, то сейчас по улицам города курсирует на 40% меньше автобусов. Причина - сокращение пассажиропотока.

По данным департамента транспорта, автобусы в Красноярске переводят на укороченные рейсы - они будут собирать пассажиров сразу после выезда из гаража по пути к конечной остановке.