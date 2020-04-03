В Красноярске и Дивногорске штрафуют водителей за бесцельные поездки

Водителям из Красноярска и Дивногорска выписывают штрафы за нарушения режима самоизоляции - горожан наказывают за бесцельные поездки по городу. Если у автомобилистов нет объективных причин покинуть свои дома, сотрудники ГИБДД составляют на них административные протоколы за «невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий».

«Полицейские собирают проверочные материалы и направляют их в районные администрации для рассмотрения и принятия решения», - рассказали в ГИБДД.

Граждане могут покинуть свои дома только в экстренных случаях: поездка на работу по специальному пропуску, выход в ближайший магазин, срочный визит к врачу и прогулка с животными.