Женские консультации в Красноярске переходят на дистанционные приемы

Гинекологи в Красноярске будут вести беременности удаленно. Будущим мамам не нужно приходить на регулярные осмотры в женские консультации, им рекомендовано самостоятельно следить за прибавкой в весе.

В специальной анкете беременные будут указывать данные о температуре, давлении и пульсе. Передавать эту информации врачу будут по телефону. Количество плановых УЗИ также сократят. При течении беременности с осложнениями врач будет посещать пациенток на дому.

В краевом Минздраве сообщили, что красноярские роддома готовы принять пациенток с коронавирусом.

«Если у мамы будет положительный результат, то ребенок у нас сразу отделяется от мамы, и переходит в карантинную палату, где мы ожидаем результаты его обследования. И только после этого решается вопрос: или оставить его в карантинной палате или его маршрутизировать в зависимости от результатов в то или иное учреждение типа инфекционного», - сообщила «Приме» начальник отдела педиатрической и акушерско-гинекологической помощи регионального Минздрава Галина Слепнева.

Напомним, ранее красноярский перинатальный центр приостановил запись и стал оказывать только неотложную помощь детям и беременным.