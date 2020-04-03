Красноярцы получат отсрочку оплаты коммунальных услуг

Управляющие компании дают красноярцам отсрочку в оплате коммунальных услуг. В платежках за март клиенты получили уведомление, что погасить долг можно до 10 июня, при этом пени начисляться не будут. Это поддержка для тех, кто остался без зарплаты на время вынужденных выходных, которые вводят для борьбы с коронавирусом, а также тех, кто не умеет пользоваться электронными ресурсами для оплаты счетов ЖКХ.

«Принятые президентом и губернатором решения о самоизоляции для многих скажутся и с точки зрения доступности. Потому как многие не умеют и не пользуются методами дистанционной оплаты ЖКХ. Они привыкли ходить в отделения связи или к платежным терминалам, чтобы внести оплату. А они сейчас закрыты», - сообщил радио «Красноярск-Главный» руководитель организации «Народный контроль в сфере ЖКХ» Роман Казаков.

Напомним, управляющие компании в Красноярске перешли на удаленную работу, офисы большинства из них закрыты.