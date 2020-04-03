3 апреля
Красноярск
погода +8 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске усилится ветер и похолодает

Главная Общество
Красноярск
08:30 3 Апреля 2020
красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Синоптики предупреждают красноярцев об усилении ветра. В пятницу, 3 апреля, порывы достигнут 15-18 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь, воздух прогреется до +13…+15°С.

В ночь на субботу, 4 апреля, температура опустится до +1°С, днем воздух прогреется до +7°С. Будет облачно, небольшой дождь.

Заморозки вернутся в Красноярск в ночь на воскресенье, 5 апреля. Термометры покажут -2°С, днем ожидается около +9°С. Осадки прекратятся.

Отметим, что апрель в краевом центре будет теплым - синоптики прогнозируют большое количество осадков. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы получат отсрочку оплаты коммунальных услуг

Красноярцы получат отсрочку оплаты коммунальных услуг

3 Апреля 2020 г.
Оплатить коммуналку за март можно до 1 июня
Новости Красноярска: Президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля

2 Апреля 2020 г.
Глава государства снова обратился к нации
Новости Красноярска: Красноярским автобусам поручили проезжать мимо острова Татышев

Красноярским автобусам поручили проезжать мимо острова Татышев

2 Апреля 2020 г.
Горожане там нарушают режим самоизоляции
Новости Красноярска: Количество зараженных коронавирусом красноярцев увеличилось до 25

Количество зараженных коронавирусом красноярцев увеличилось до 25

2 Апреля 2020 г.
Еще не у всех диагноз подтвержден
Новости Красноярска: «Паспорт и объяснительная записка»: красноярцам разъяснили правила всеобщей самоизоляции

«Паспорт и объяснительная записка»: красноярцам разъяснили правила всеобщей самоизоляции

2 Апреля 2020 г.
За нарушения будут штрафовать
Новости Красноярска: Красноярцев начали наказывать рублем за нарушение всеобщей изоляции

Красноярцев начали наказывать рублем за нарушение всеобщей изоляции

2 Апреля 2020 г.
Материалы оформили на 10 человек
Новости компаний
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

31 Марта 2020 г.
Меры борьбы с коронавирусом ужесточили
Новости Красноярска: В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

1 Апреля 2020 г.
Больны 14 человек
Новости Красноярска: В квартире на Щорса жестоко расправились с семьей

В квартире на Щорса жестоко расправились с семьей

1 Апреля 2020 г.
Подозреваемого в убийстве разыскивают
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19