В Красноярске усилится ветер и похолодает

Синоптики предупреждают красноярцев об усилении ветра. В пятницу, 3 апреля, порывы достигнут 15-18 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь, воздух прогреется до +13…+15°С.

В ночь на субботу, 4 апреля, температура опустится до +1°С, днем воздух прогреется до +7°С. Будет облачно, небольшой дождь.

Заморозки вернутся в Красноярск в ночь на воскресенье, 5 апреля. Термометры покажут -2°С, днем ожидается около +9°С. Осадки прекратятся.

Отметим, что апрель в краевом центре будет теплым - синоптики прогнозируют большое количество осадков.