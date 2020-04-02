Президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением. Главной темой стал коронавирус и пути решения проблемы. Глава государства продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до 30 апреля, а также наделил дополнительными полномочиями губернаторов.

Глава края Александр Усс отреагировал на обращение президента и предоставил план действий на ближайший месяц. Он поручил снизить социальную активность людей и количество контактов между жителями края. Распоряжения также коснулись подготовительной работы в области здравоохранения, дополнительного производства защитных масок и костюмов и поддержки жизнеспособности населенных пунктов.

«Мы не можем позволить себе сначала справиться с эпидемией, а потом заниматься поддержкой людей и наших предприятий, это абсолютно параллельные процессы. Именно поэтому мной подготовлен указ, касающийся дополнительных мер поддержки нашего населения, прежде всего граждан, оказавшихся без работы, в трудной жизненной ситуации, определенных льготах в сфере коммунального обслуживания, а также поддержки деловой активности для того, чтобы не допустить массовой безработицы», - подчеркнул Александр Усс.

Отметим, что если ситуация с коронавирусом в регионах начнет улучшаться, то субъекты смогут ослабить режим самоизоляции.