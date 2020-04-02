Красноярским автобусам поручили проезжать мимо острова Татышев

Автобусы в Красноярске с 4 апреля не будут делать остановку на Октябрьском мосту. Пункт «о. Татышев» исключается из маршрутов №№7, 23, 27, 58, 60, 61, 85 и 94, предупредили в мэрии.

В Красноярске действует режим самоизоляции, однако многие горожане его нарушают - они выезжают прогуляться на острове Татышев, а также в других общественных местах. За это предусмотрен штраф до трех тысяч рублей. Попасть на территорию с моста будет нельзя и на личных автомобилях - на съездах установят знаки «Движение запрещено».

Также в мэрии приняли решение ограничить парковку и проезд в некоторых районах. С 8:00 3 апреля временно будет запрещен въезд транспорта на площадь Революции и на территорию, прилегающую к скверу «Покровский».

«Остановка и стоянка транспорта будет запрещена на проезде с восточной стороны сквера «Покровский» от ул. Степана Разина до ул. Авиационная», - рассказали в городской администрации.

Ограничения водятся до 6 мая.