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Количество зараженных коронавирусом красноярцев увеличилось до 25

Главная Общество
Красноярск
15:11 2 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае 25 человек больны коронавирусом. Диагноз за последние сутки подтвердился у пяти горожан. COVID-19 подозревают еще у двоих человек - предварительные тесты оказались положительными. 

«Состояние заболевших удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

По России показатели такие: коронавирусом заболели 3548 человек в 76 регионах страны. Выздоровели на данный момент 235 человек, 30 человек умерли. 

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