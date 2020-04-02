Количество зараженных коронавирусом красноярцев увеличилось до 25

В Красноярском крае 25 человек больны коронавирусом. Диагноз за последние сутки подтвердился у пяти горожан. COVID-19 подозревают еще у двоих человек - предварительные тесты оказались положительными.

«Состояние заболевших удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - рассказали в Роспотребнадзоре.

По России показатели такие: коронавирусом заболели 3548 человек в 76 регионах страны. Выздоровели на данный момент 235 человек, 30 человек умерли.