2 апреля
Красноярск
погода +16 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters

Главная Общество
Красноярск
13:59 2 Апреля 2020
связь, интернет, концерт, артисты, музыкант
версия для печати Ico_print

«МТС» продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления культовой группы The Hatters («Шляпники») из студии в Санкт-Петербурге.

Группа выступит в четверг 2 апреля в 19-00 по московскому времени. Трансляция будет организована из студии, где записывается группа, и будет доступна в прямом эфире на платформе МТС — vr.mts.ru и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.

«Будет очень круто и драйвово. Вас ждёт музыка, веселье и танцы танцы тока тока танцы», — пообещали «Шляпники».

The Hatters – российская поп-рок-группа, основанная в Санкт-Петербурге в 2016 году. За четыре года существования ребята успели выпустить четыре альбома и объездить всю страну несколько раз, собирая полные стадионы!

МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters

Ранее МТС провела прямую трансляцию юбилейного концерта группы Чайф из Екатеринбурга, которую в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек. Трансляция велась на портале vr.mts.ru/chaif и в социальных сетях МТС. В настоящее время запись концерта доступна здесь.

Фото: ПАО «МТС»
По материалам ПАО «МТС»

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Количество зараженных коронавирусом красноярцев увеличилось до 25

Количество зараженных коронавирусом красноярцев увеличилось до 25

2 Апреля 2020 г.
Еще не у всех диагноз подтвержден
Новости Красноярска: «Паспорт и объяснительная записка»: красноярцам разъяснили правила всеобщей самоизоляции

«Паспорт и объяснительная записка»: красноярцам разъяснили правила всеобщей самоизоляции

2 Апреля 2020 г.
За нарушения будут штрафовать
Новости Красноярска: Красноярцев начали наказывать рублем за нарушение всеобщей изоляции

Красноярцев начали наказывать рублем за нарушение всеобщей изоляции

2 Апреля 2020 г.
Материалы оформили на 10 человек
Новости Красноярска: Прилетевших из Таиланда красноярцев отправили на изоляцию в обсерватор

Прилетевших из Таиланда красноярцев отправили на изоляцию в обсерватор

2 Апреля 2020 г.
Там они проведут две недели
Новости Красноярска: Авиакомпании сокращают полеты из городов края

Авиакомпании сокращают полеты из городов края

2 Апреля 2020 г.
Это вынужденная мера
Новости Красноярска: Запись к врачам в красноярских поликлиниках приостановлена

Запись к врачам в красноярских поликлиниках приостановлена

2 Апреля 2020 г.
Специалисты принимают только экстренных пациентов
Новости компаний
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

30 Марта 2020 г.
Им придется заплатить штраф
Новости Красноярска: Красноярские больницы и поликлиники будут принимать только экстренных пациентов

Красноярские больницы и поликлиники будут принимать только экстренных пациентов

30 Марта 2020 г.
Плановый прием приостановлен
Новости Красноярска: Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

30 Марта 2020 г.
Всего в регионе 12 подтвержденных случаев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19