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«Паспорт и объяснительная записка»: красноярцам разъяснили правила всеобщей самоизоляции

Главная Общество
Красноярск
13:54 2 Апреля 2020
общество, красноярск, документы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае утвердили порядок соблюдения режима самоизоляции. Документ опубликован на сайте регионального правительства. 

Как и сообщалось ранее, красноярцам запрещено покидать квартиры - это можно делать только в экстренных случаях: поездка на работу, посещение ближайшего магазина, вынос мусора, выгул домашних животных около дома, обращение за медицинской помощью. 

Горожане обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Это касается и поездок в общественном транспорте, кроме такси. 

«Каждый, кто покидает место жительства, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность», - пояснили в правительстве. 

Красноярцам перед выходом из дома необходимо составить объяснительную записку, в которой следует указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции. 

Правила также касаются нахождения детей на улице - во время карантина несовершеннолетние «могут находиться вне места жительства только в сопровождении взрослых», говорится в документе. 

У работодателя также необходимо попросить справку, которая подтверждает, что сотрудник должен выходить на смену. 

«За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к находящимся на территории Красноярского края гражданам применяется ответственность, предусмотренная федеральным и краевым законодательством», - уточнили в правительстве. 

За соблюдением карантина следят полицейские. 

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