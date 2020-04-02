«Паспорт и объяснительная записка»: красноярцам разъяснили правила всеобщей самоизоляции

В Красноярском крае утвердили порядок соблюдения режима самоизоляции. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Как и сообщалось ранее, красноярцам запрещено покидать квартиры - это можно делать только в экстренных случаях: поездка на работу, посещение ближайшего магазина, вынос мусора, выгул домашних животных около дома, обращение за медицинской помощью.

Горожане обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Это касается и поездок в общественном транспорте, кроме такси.

«Каждый, кто покидает место жительства, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность», - пояснили в правительстве.

Красноярцам перед выходом из дома необходимо составить объяснительную записку, в которой следует указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции.

Правила также касаются нахождения детей на улице - во время карантина несовершеннолетние «могут находиться вне места жительства только в сопровождении взрослых», говорится в документе.

У работодателя также необходимо попросить справку, которая подтверждает, что сотрудник должен выходить на смену.

«За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к находящимся на территории Красноярского края гражданам применяется ответственность, предусмотренная федеральным и краевым законодательством», - уточнили в правительстве.

За соблюдением карантина следят полицейские.