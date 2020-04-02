Красноярцев начали наказывать рублем за нарушение всеобщей изоляции

Полицейские составляют протоколы на красноярцев, нарушающих режим самоизоляции. Накануне проверка проводилась на острове Татышев, где горожане чаще всего гуляют и занимаются спортом.

«Правоохранители останавливали гуляющих красноярцев, выясняли цель их нахождения на острове и разъясняли требования указа губернатора. По итогам мероприятия было выявлено 10 нарушителей», - пояснили в МВД.

Материалы направлены в районную администрацию - всем нарушителям режима грозит штраф до 1 тысячи рублей.

Вход на остров Татышев официально не закрыт, однако красноярцы не могут бесцельно гулять по общественным местам - это противоречит указу главы края.

Отметим, что сегодня на сессии ЗС депутаты в первом чтении приняли поправки об ужесточении штрафов за неисполнение режима во время пандемии. Санкции предлагается увеличить до трех тысяч рублей.