Прилетевших из Таиланда красноярцев отправили на изоляцию в обсерватор

В Красноярске в очередной раз ужесточили меры по соблюдению самоизоляции из-за коронавируса. На этот раз это коснулось пассажиров, прилетевших 2 апреля из Бангкока. Всех прибывших красноярцев изолировали в обсерваторы - ранее туристам разрешалось соблюдать двухнедельный карантин дома. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Пассажиры, прибывшие из Тайланда, изолированы в обсерваторы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», - пояснили в ведомстве.

Всего в самолете было 160 человек. У каждого взяли тест на коронавирус. В изолированном санатории они проведут две недели.

Напомним, в аэропорту Красноярска проводится досмотр пассажиров, прибывающих как международными, так и внутренними рейсами. По распоряжению правительства все, кто приезжает в Россию и обязан оставаться на карантине в течение 14 дней, будут должны вести «журнал здоровья» на портале «Госуслуги».

Фото: аэропорт Красноярска