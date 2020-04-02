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Авиакомпании сокращают полеты из городов края

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Красноярск
10:53 2 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «КрасАвиа» сообщила о сокращении частоты полетов в крае из-за распространения коронавируса. Перевозчик опубликовал новый график рейсов. 

Расписание на апрель выглядит так: 

  • Красноярск - Байкит - Красноярск (пн)

  • Красноярск - Тура - Красноярск (пн, ср, пт)

  • Красноярск - Ванавара - Красноярск (пт)

  • Норильск - Диксон - Норильск (пн)

  • Хатанга – Норильск - Хатанга (пн, ср)

  • Красноярск - Богучаны - Кодинск - Богучаны - Красноярск (пт)

  • Красноярск - Мотыгино - Красноярск (вт, чт, пт)

  • Красноярск - Таксимо - Красноярск (вт)

«КрасАвиа» меняет частоту полетов между сибирскими регионами: 

  • Красноярск - Барнаул - Красноярск (вт, кроме 14 апреля)

  • Абакан - Кызыл - Абакан (пн, ср, кроме 06.04-08.04)

  • Красноярск - Абакан - Красноярск (пн, ср, кроме 06.04-08.04)

  • Красноярск - Ноябрьск - Красноярск (вт, чт). 

«Регулярные вертолетные рейсы внутри Эвенкийского муниципального района, а также внутри Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района выполняются в полном объеме без изменений», - отметили в авикомпании. 

Ранее авиакомпания NordStar из-за пандемии временно прекратила перелеты из Норильска в 12 городов. 

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