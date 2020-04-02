Авиакомпании сокращают полеты из городов края

Авиакомпания «КрасАвиа» сообщила о сокращении частоты полетов в крае из-за распространения коронавируса. Перевозчик опубликовал новый график рейсов.

Расписание на апрель выглядит так:

«КрасАвиа» меняет частоту полетов между сибирскими регионами:

«Регулярные вертолетные рейсы внутри Эвенкийского муниципального района, а также внутри Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района выполняются в полном объеме без изменений», - отметили в авикомпании.