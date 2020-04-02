Авиакомпании сокращают полеты из городов края

Авиакомпания «КрасАвиа» сообщила о сокращении частоты полетов в крае из-за распространения коронавируса. Перевозчик опубликовал новый график рейсов.
Расписание на апрель выглядит так:
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Красноярск - Байкит - Красноярск (пн)
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Красноярск - Тура - Красноярск (пн, ср, пт)
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Красноярск - Ванавара - Красноярск (пт)
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Норильск - Диксон - Норильск (пн)
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Хатанга – Норильск - Хатанга (пн, ср)
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Красноярск - Богучаны - Кодинск - Богучаны - Красноярск (пт)
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Красноярск - Мотыгино - Красноярск (вт, чт, пт)
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Красноярск - Таксимо - Красноярск (вт)
«КрасАвиа» меняет частоту полетов между сибирскими регионами:
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Красноярск - Барнаул - Красноярск (вт, кроме 14 апреля)
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Абакан - Кызыл - Абакан (пн, ср, кроме 06.04-08.04)
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Красноярск - Абакан - Красноярск (пн, ср, кроме 06.04-08.04)
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Красноярск - Ноябрьск - Красноярск (вт, чт).
«Регулярные вертолетные рейсы внутри Эвенкийского муниципального района, а также внутри Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района выполняются в полном объеме без изменений», - отметили в авикомпании.
Ранее авиакомпания NordStar из-за пандемии временно прекратила перелеты из Норильска в 12 городов.