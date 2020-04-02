Запись к врачам в красноярских поликлиниках приостановлена

Минздрав разъяснил, как работают красноярские поликлиники во время режима самоизоляции. Приостановлена на неопределенное время предварительная запись к участковым врачам – терапевтам и педиатрам, а также к узким специалистам.

Пока не проводятся медицинские осмотры и диспансеризации. Выписка льготных рецептов проводят дистанционно.

Поликлиники теперь ориентированы только на оказание неотложной помощи. Кроме того, в приоритете выезды врачей на дом к пациентам с температурой и респираторными симптомами, если они в последние 14 дней вернулись из зарубежных поездок. Также особое внимание медики уделяют пожилым пациентам с признаками ОРВИ.

Все эти меры приняты для борьбы с распространением коронавируса в Красноярском крае.

Уточнить информацию о работе краевых медучреждений можно по телефону: 8 800 100 56 53.