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Запись к врачам в красноярских поликлиниках приостановлена

Главная Общество
Красноярск
10:22 2 Апреля 2020
общество, красноярск, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Минздрав разъяснил, как работают красноярские поликлиники во время режима самоизоляции. Приостановлена на неопределенное время предварительная запись к участковым врачам – терапевтам и педиатрам, а также к узким специалистам.

Пока не проводятся медицинские осмотры и диспансеризации. Выписка льготных рецептов проводят дистанционно.

Поликлиники теперь ориентированы только на оказание неотложной помощи. Кроме того, в приоритете выезды врачей на дом к пациентам с температурой и респираторными симптомами, если они в последние 14 дней вернулись из зарубежных поездок. Также особое внимание медики уделяют пожилым пациентам с признаками ОРВИ.

Все эти меры приняты для борьбы с распространением коронавируса в Красноярском крае.

Уточнить информацию о работе краевых медучреждений можно по телефону: 8 800 100 56 53.

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