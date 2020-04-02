2 апреля
Красноярск
погода -1 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Минздрав сообщил о режиме работы онкоцентра в карантин

Главная Общество
Красноярск
09:00 2 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский онкоцентр продолжит принимать пациентов во время карантина по коронавирусу. Врачи будут выполнять все плановые и экстренные операции - медучреждение работает в обычном режиме. Врачебная комиссия работает, ведется госпитализация.

Все консультации онколога, назначенные на начало апреля или на любое другое время, состоятся. Врачи примут всех пациентов, записанных на консультацию в поликлинику краевого онкологического диспансера.

Ограничения коснутся только пациентов старше 60 лет – они в группе риска по заражению коронавирусной инфекцией.

«Пациентов старше 60 лет с диагнозом «злокачественное новообразование», пролеченных радикально, со стабильным течением заболевания и в случае, если их состояние не требует срочной консультации, будут консультировать дистанционно. Документы на дистанционную консультацию отправляют из поликлиники по месту жительства», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также пожилым пациентам после химиотерапии рекомендуется отложить явку на диспансерное наблюдение, это не повлияет на дальнейшее лечение, заверяют в министерстве. В случае сомнений, с врачом можно проконсультироваться удаленно.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске и Зеленогорске ужесточили пропускной режим из-за коронавируса

В Железногорске и Зеленогорске ужесточили пропускной режим из-за коронавируса

2 Апреля 2020 г.
Все выданные ранее пропуска отменены
Новости Красноярска: Детские площадки и школьные территории закрывают в Красноярске

Детские площадки и школьные территории закрывают в Красноярске

1 Апреля 2020 г.
Запрет вводится и на острове Татышев
Новости Красноярска: На сайте Красноярскэнергосбыта создан раздел об изменениях в обслуживании клиентов в период пандемии коронавируса

На сайте Красноярскэнергосбыта создан раздел об изменениях в обслуживании клиентов в период пандемии коронавируса

1 Апреля 2020 г.
На сайте компании создан специальный раздел
Новости Красноярска: МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

1 Апреля 2020 г.
Пользователи получат бесплатный доступ к расширенному набору сервисов
Новости Красноярска: Красноярцев начнут штрафовать за прогулки в общественных местах

Красноярцев начнут штрафовать за прогулки в общественных местах

1 Апреля 2020 г.
Пока предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей
Новости Красноярска: Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

1 Апреля 2020 г.
Так исполняется указ губернатора
Новости компаний
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Предпринимателям Ачинска выдали десятки предписаний с требованием соблюдать карантин

Предпринимателям Ачинска выдали десятки предписаний с требованием соблюдать карантин

28 Марта 2020 г.
В городе в ходе рейдов проверено 170 объектов
Новости Красноярска: Красноярский край получил партию одноразовых масок

Красноярский край получил партию одноразовых масок

31 Марта 2020 г.
Средства защиты раздали работникам из групп риска
Новости Красноярска: Еще у двух красноярцев выявили коронавирус

Еще у двух красноярцев выявили коронавирус

30 Марта 2020 г.
Всего зафиксировано 14 случаев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19