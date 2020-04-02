Минздрав сообщил о режиме работы онкоцентра в карантин

Красноярский онкоцентр продолжит принимать пациентов во время карантина по коронавирусу. Врачи будут выполнять все плановые и экстренные операции - медучреждение работает в обычном режиме. Врачебная комиссия работает, ведется госпитализация.

Все консультации онколога, назначенные на начало апреля или на любое другое время, состоятся. Врачи примут всех пациентов, записанных на консультацию в поликлинику краевого онкологического диспансера.

Ограничения коснутся только пациентов старше 60 лет – они в группе риска по заражению коронавирусной инфекцией.

«Пациентов старше 60 лет с диагнозом «злокачественное новообразование», пролеченных радикально, со стабильным течением заболевания и в случае, если их состояние не требует срочной консультации, будут консультировать дистанционно. Документы на дистанционную консультацию отправляют из поликлиники по месту жительства», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также пожилым пациентам после химиотерапии рекомендуется отложить явку на диспансерное наблюдение, это не повлияет на дальнейшее лечение, заверяют в министерстве. В случае сомнений, с врачом можно проконсультироваться удаленно.