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В Железногорске и Зеленогорске ужесточили пропускной режим из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
08:00 2 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Закрытые города Красноярского края – Железногорск и Зеленогорск – ужесточили пропускной режим. Все выданные ранее пропуска и талоны командированных отменены – теперь документацию для въезда придется получать заново. При этом пропуска будут выдавать в исключительных случаях.

У всех въезжающих на КПП проверяют температуру. Если она выше 37 градусов, иногородним путь в Железногорск и Зеленогорск закрыт, людей с местной пропиской направят в больницу.

В Железногорске со 2 апреля закрывают три КПП. Уехать из ЗАТО теперь тоже сложнее. Необходимо подать заявку в службу ГО и ЧС за три дня до предполагаемой даты отъезда – ранее покидать закрытые города жители могли свободно.

Все меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса.

Фото: vk.com/gazetagig

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