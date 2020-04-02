В Железногорске и Зеленогорске ужесточили пропускной режим из-за коронавируса

Закрытые города Красноярского края – Железногорск и Зеленогорск – ужесточили пропускной режим. Все выданные ранее пропуска и талоны командированных отменены – теперь документацию для въезда придется получать заново. При этом пропуска будут выдавать в исключительных случаях.

У всех въезжающих на КПП проверяют температуру. Если она выше 37 градусов, иногородним путь в Железногорск и Зеленогорск закрыт, людей с местной пропиской направят в больницу.

В Железногорске со 2 апреля закрывают три КПП. Уехать из ЗАТО теперь тоже сложнее. Необходимо подать заявку в службу ГО и ЧС за три дня до предполагаемой даты отъезда – ранее покидать закрытые города жители могли свободно.

Все меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса.

Фото: vk.com/gazetagig