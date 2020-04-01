Детские площадки и школьные территории закрывают в Красноярске

В Красноярске закрывают для посещения детские площадки, школьные территории, парки и скверы - это места, где горожане чаще всего нарушают режим самоизоляции. Также с 1 апреля посетителей не будут пускать на остров Татышев и в нацпарк «Столбы».

Все общественные места в городе затягивают оградительными лентами. Некоторые качели и площадки намеренно выводят из строя, рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Красноярцам напоминают, что во время всеобщей самоизоляции покидать квартиры можно только в экстренных случаях. Это выезд на работу, посещение продуктовых магазинов и аптек, выгул собак вблизи дома. За соблюдением карантина следят сотрудники полиции - нарушителям режима грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf