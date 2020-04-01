1 апреля
Красноярск
погода +5 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Детские площадки и школьные территории закрывают в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
18:25 1 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске закрывают для посещения детские площадки, школьные территории, парки и скверы - это места, где горожане чаще всего нарушают режим самоизоляции. Также с 1 апреля посетителей не будут пускать на остров Татышев и в нацпарк «Столбы». 

Все общественные места в городе затягивают оградительными лентами. Некоторые качели и площадки намеренно выводят из строя, рассказывают очевидцы в социальных сетях.  

Красноярцам напоминают, что во время всеобщей самоизоляции покидать квартиры можно только в экстренных случаях. Это выезд на работу, посещение продуктовых магазинов и аптек, выгул собак вблизи дома. За соблюдением карантина следят сотрудники полиции - нарушителям режима грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На сайте Красноярскэнергосбыта создан раздел об изменениях в обслуживании клиентов в период пандемии коронавируса

На сайте Красноярскэнергосбыта создан раздел об изменениях в обслуживании клиентов в период пандемии коронавируса

1 Апреля 2020 г.
На сайте компании создан специальный раздел
Новости Красноярска: МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

1 Апреля 2020 г.
Пользователи получат бесплатный доступ к расширенному набору сервисов
Новости Красноярска: Красноярцев начнут штрафовать за прогулки в общественных местах

Красноярцев начнут штрафовать за прогулки в общественных местах

1 Апреля 2020 г.
Пока предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей
Новости Красноярска: Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

1 Апреля 2020 г.
Так исполняется указ губернатора
Новости Красноярска: В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

1 Апреля 2020 г.
Больны 14 человек
Новости Красноярска: Маршрут №74 в Красноярске приостанавливает работу

Маршрут №74 в Красноярске приостанавливает работу

1 Апреля 2020 г.
Автобусы не будут ходить со 2 апреля
Новости компаний
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

27 Марта 2020 г.
Все дороги будут открытыми
Новости Красноярска: Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

31 Марта 2020 г.
Меры борьбы с коронавирусом ужесточили
Новости Красноярска: Красноярский край получил партию одноразовых масок

Красноярский край получил партию одноразовых масок

31 Марта 2020 г.
Средства защиты раздали работникам из групп риска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19