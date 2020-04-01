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На сайте Красноярскэнергосбыта создан раздел об изменениях в обслуживании клиентов в период пандемии коронавируса

Главная Общество
Красноярск
17:20 1 Апреля 2020
компания, электроэнергия, вирус, сайт
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В целях оперативного информирования клиентов об изменениях в режиме работы офисов Красноярскэнергосбыта в период пандемии, на сайте компании создан специальный раздел. В него можно перейти по ссылке из баннера, который размещен на главной странице. Для этого нужно кликнуть по кнопке «Подробнее».

Информация в разделе постоянно актуализируется. Клиенты смогут держать руку на пульсе и следить за последними новостями компании, связанными работой в период особого режима. Также посетители интернет-ресурса могут узнать о возможностях дистанционного обслуживания, изучить информацию о профилактике коронавируса, а в случае необходимости - воспользоваться контактами и ссылками официальных органов власти по противодействию распространению опасной инфекции.

«Красноярскэнергосбыт – один из крупнейших поставщиков электроэнергии в крае, которая обслуживает более 1 млн физических лиц и 32 тысячи корпоративных клиентов. Ограничительные меры, которые мы приняли, направлены на защиту жителей края и сотрудников компании от заражения коронавирусом. При этом мы не снимаем с себя обязательства по обслуживанию клиентов. Наша главная задача – обеспечить для всех потребителей возможность комфортно решать все вопросы с Красноярскэнергосбытом при помощи дистанционных сервисов», - подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Напоминаем, что энергосбытовая компания готова предложить клиентам более десяти дистанционных способов для передачи показаний и оплаты начислений. Прежде всего, это «Личный кабинет клиента» на сайте организации krsk-sbit.ru и его «карманная версия» – мобильное приложение. В личном кабинете можно передать показания, оплатить услуги, получить полноценную консультацию и обменяться с Красноярскэнергосбытом документами, распечатать квитанцию, посмотреть историю начислений и платежей.

Клиенты могут задать свои вопросы через сервис «Виртуальная приемная» на сайте компании, в официальных пабликах компании в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. За дополнительной информацией можно обратиться в контактный центр по тел. 8-800-700-24-57 или номерам, указанным в квитанции. Горячая линия Красноярскэнергосбыта продолжит свою работу в период каникул, установленных Указом Президента РФ. Операторы готовы ответить на любой вопрос с понедельника по пятницу – с 8.00 до 21.00, в субботу – с 8.00 до 17.00.

Внести плату по квитанциям Красноярскэнергосбыта без комиссии можно на сайте компании в разделе «Оплата» или в личном кабинете, в мобильном приложении, через сервис «Сбербанк-онлайн», через сайт электронной платежной системы «Платежка».

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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