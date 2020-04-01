1 апреля
Красноярск
погода +13 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

Главная Общество
Красноярск
14:54 1 Апреля 2020
сеть, интернет, сервис, связь
версия для печати Ico_print

«МТС» сообщает о запуске пакета сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома. При подключении к телевизионной платформе МТС ТВ пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов.
 
При установке приложения МТС ТВ и подписке на пакет «Просто ТВ» пользователь любого оператора за один рубль получает возможность смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые будут востребованы в период самоизоляции: МТС Библиотека, МТС Фитнес и SmartMed.
 
Пользователи в течение месяца смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed; получат доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию в МТС Фитнес; откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в МТС Библиотеке.

«Наши цифровые решения будут вашими помощниками в доступе к привычным в жизни услугам и развлечениям: кино, книгам, спорту, медицине, даже в условиях действующих ограничений на передвижения по городу, — говорит вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. —  Период самоизоляции и карантина — это возможность, хоть и вынужденная, освоить новые сервисы, посмотреть любимые фильмы и сериалы, читать, узнавать новое, и в то же время быть на связи с врачами, если понадобится».

Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики МТС ТВ. Для доступа к расширенным мультимедийным возможностям цифровых сервисов при установке приложения МТС ТВ или активации акции в приложении необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки на пакет в МТС ТВ пользователь получит sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета #БудьДома.

По материалам ПАО «МТС»
Фото: freepik.com

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев начнут штрафовать за прогулки в общественных местах

Красноярцев начнут штрафовать за прогулки в общественных местах

1 Апреля 2020 г.
Пока предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей
Новости Красноярска: Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

1 Апреля 2020 г.
Так исполняется указ губернатора
Новости Красноярска: В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

1 Апреля 2020 г.
Больны 14 человек
Новости Красноярска: Маршрут №74 в Красноярске приостанавливает работу

Маршрут №74 в Красноярске приостанавливает работу

1 Апреля 2020 г.
Автобусы не будут ходить со 2 апреля
Новости Красноярска: Управляющий директор КрАЗа обратился к красноярцам

Управляющий директор КрАЗа обратился к красноярцам

1 Апреля 2020 г.
РУСАЛ частично перешел на удаленную работу до 17 апреля
Новости Красноярска: Компания РУСАЛ отмечает 20-летие

Компания РУСАЛ отмечает 20-летие

1 Апреля 2020 г.
В компании сформировался мощ­ный коллектив профессионалов высочайшего уровня
Новости компаний
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край получил партию одноразовых масок

Красноярский край получил партию одноразовых масок

31 Марта 2020 г.
Средства защиты раздали работникам из групп риска
Новости Красноярска: Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

27 Марта 2020 г.
Все дороги будут открытыми
Новости Красноярска: За нарушение режима самоизоляции к ответственности привлекут 190 красноярцев

За нарушение режима самоизоляции к ответственности привлекут 190 красноярцев

27 Марта 2020 г.
Из дома нельзя выходить даже в аптеку за лекарствами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19