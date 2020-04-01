1 апреля
Красноярск
погода +13 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев начнут штрафовать за прогулки в общественных местах

Главная Общество
Красноярск
14:17 1 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярцы неохотно выполняют указ губернатора о всеобщей самоизоляции - на дорогах стало больше машин, а в парках и на набережных появились прогуливающиеся люди. В МВД объяснили, что за порядком во время карантина следят полицейские - они праве оштрафовать нарушителей режима. 

«Мы увеличили количество сил и средств в 1,5 раза на улицах и в общественных местах. Алгоритм действий полицейских в настоящее время строится следующим образом. При установлении гражданина на улице, в парковых зонах, иных общественных местах сотрудник полиции выясняет цель его нахождения, разъясняет требования указа губернатора и предупреждает о необходимости выполнения этих требований и ответственности за их нарушения», - объяснили в полиции. 

Но красняоярцев могут и оштрафовать за «невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий».

Сумма штрафа пока составляет 1 тысячу рублей, но в скором времени будет рассмотрен вопрос о кратном увеличении размера санкций. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

1 Апреля 2020 г.
Пользователи получат бесплатный доступ к расширенному набору сервисов
Новости Красноярска: Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

1 Апреля 2020 г.
Так исполняется указ губернатора
Новости Красноярска: В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

1 Апреля 2020 г.
Больны 14 человек
Новости Красноярска: Маршрут №74 в Красноярске приостанавливает работу

Маршрут №74 в Красноярске приостанавливает работу

1 Апреля 2020 г.
Автобусы не будут ходить со 2 апреля
Новости Красноярска: Управляющий директор КрАЗа обратился к красноярцам

Управляющий директор КрАЗа обратился к красноярцам

1 Апреля 2020 г.
РУСАЛ частично перешел на удаленную работу до 17 апреля
Новости Красноярска: Компания РУСАЛ отмечает 20-летие

Компания РУСАЛ отмечает 20-летие

1 Апреля 2020 г.
В компании сформировался мощ­ный коллектив профессионалов высочайшего уровня
Новости компаний
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае на неделю закрывают магазины, салоны красоты и кафе

В Красноярском крае на неделю закрывают магазины, салоны красоты и кафе

27 Марта 2020 г.
Останутся открыты только точки с продуктами
Новости Красноярска: Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

30 Марта 2020 г.
Всего в регионе 12 подтвержденных случаев
Новости Красноярска: Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

31 Марта 2020 г.
Меры борьбы с коронавирусом ужесточили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19