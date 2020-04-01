Красноярцев начнут штрафовать за прогулки в общественных местах

Красноярцы неохотно выполняют указ губернатора о всеобщей самоизоляции - на дорогах стало больше машин, а в парках и на набережных появились прогуливающиеся люди. В МВД объяснили, что за порядком во время карантина следят полицейские - они праве оштрафовать нарушителей режима.

«Мы увеличили количество сил и средств в 1,5 раза на улицах и в общественных местах. Алгоритм действий полицейских в настоящее время строится следующим образом. При установлении гражданина на улице, в парковых зонах, иных общественных местах сотрудник полиции выясняет цель его нахождения, разъясняет требования указа губернатора и предупреждает о необходимости выполнения этих требований и ответственности за их нарушения», - объяснили в полиции.

Но красняоярцев могут и оштрафовать за «невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий».

Сумма штрафа пока составляет 1 тысячу рублей, но в скором времени будет рассмотрен вопрос о кратном увеличении размера санкций.