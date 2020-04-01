Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

Национальный парк «Столбы» полностью закрыт для посетителей после введения режима всеобщей изоляции. Об этом предупредили представители заказника.

««Столбы» закрыты с 1 апреля 2020 года до снятия режима полной самоизоляции», - говорится в сообщении.

Красноярцев в очередной раз просят не нарушать «домашний» режим, не посещать общественные места и не контактировать с другими людьми.

Разрешено выносить мусор, посещать ближайшие продуктовые магазины и выгуливать собак около дома.

Фото: vk.com/zapovednikstolby