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Нацпарк «Столбы» закрыли для туристов

Главная Общество
Красноярск
11:48 1 Апреля 2020
общество, красноярск, режим
Автор: Sibnovosti.ru
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Национальный парк «Столбы» полностью закрыт для посетителей после введения режима всеобщей изоляции. Об этом предупредили представители заказника. 

««Столбы» закрыты с 1 апреля 2020 года до снятия режима полной самоизоляции», - говорится в сообщении. 

Красноярцев в очередной раз просят не нарушать «домашний» режим, не посещать общественные места и не контактировать с другими людьми. 

Разрешено выносить мусор, посещать ближайшие продуктовые магазины и выгуливать собак около дома. 

Фото: vk.com/zapovednikstolby

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