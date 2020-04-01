В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

В Красноярском крае вторые сутки нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего зафиксировано 14 заболевших, четверо полностью выздоровели.

«Среди заболевших двое детей. Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен еще у 12 человек (+0 за сутки)», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением на дому находится 11196 человек.

Напомним, в регионе с 1 апреля действует строгий режим самоизоляции - красноярцам запрещено покидать дома без крайней необходимости. Горожанам разрешено выносить мусор, посещать ближайшие продуктовые магазины и выгуливать собак около дома. Также можно выезжать на работу.