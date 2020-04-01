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В Красноярском крае нет новых зараженных коронавирусом

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Красноярск
10:30 1 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае вторые сутки нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего зафиксировано 14 заболевших, четверо полностью выздоровели. 

«Среди заболевших двое детей. Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен еще у 12 человек (+0 за сутки)», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Под медицинским наблюдением на дому находится 11196 человек. 

Напомним, в регионе с 1 апреля действует строгий режим самоизоляции - красноярцам запрещено покидать дома без крайней необходимости. Горожанам разрешено выносить мусор, посещать ближайшие продуктовые магазины и выгуливать собак около дома. Также можно выезжать на работу. 

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