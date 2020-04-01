Управляющий директор КрАЗа обратился к красноярцам

Мы сейчас находимся в новой, непонятной для многих обстановке. Когда вместо привычной жизни появились самоизоляция и социальное дистанцирование.

Многие до сих пор не воспринимают ситуацию всерьез, отрицая опасность вируса, не соблюдая рекомендации медиков, властей, работодателей. Мировой опыт уже показал – вирусу все равно, верите вы в него или нет.

В ситуации, когда нет волшебной таблетки или укола от коронавируса, нет исключений по возрасту, полу, роду занятий, зарплате и образу жизни, есть главный способ обезопасить себя и родных. Это соблюдение правил: максимально удаленная работа, ношение масок и перчаток при выходе на улицу, мытье рук. Мы, металлурги, хорошо знакомы с правилами охраны труда и безопасного поведения и знаем, что они действительно могут спасти жизни.

До сих пор многим ситуация с вирусом кажется далекой, особенно когда в регионе единицы заболевших. Но это очень недальновидное поведение. Все советы и рекомендации медиков и властей нужно воспринимать как строгие правила. Не пытаться ходить в гости, на улицу без особой надобности, максимально соблюдать чистоту. Иначе вы подвергаете опасности себя и других. В том числе тех, кто обеспечивает непрерывные производства и обязан быть на работе в любой ситуации.

Только изоляция позволила Китаю справиться с инфекцией за три месяца. Удаленные офисы, видеосовещания, санитарные меры на рабочем месте должны стать нормой. В РУСАЛе мы перешли на такой принцип работы 17 марта. И будем оставаться на нем до 17 апреля. Если понадобится – дольше.

Блокада общественных мест, изменение режима работы магазинов и аптек, максимальная доставка на дом должны стать нашей реальностью на несколько месяцев – чтобы спасти жизни тысяч людей. В РУСАЛе для наших ветеранов мы закупили продукты и организовали их доставку на дом. Все, чтобы люди оставались дома.

Помните, что сейчас нет исключений из групп риска, все вы в опасности: ваши родители, ваши дети и внуки. И вы можете стать источником угрозы для самого близкого круга – если забудете о правилах безопасного поведения.

Берегите себя, уговорите пожилых родственников не выходить из квартиры, носите маски и мойте руки.

На каждом из нас сегодня огромная личная ответственность за здоровье и безопасность своей семьи, коллег, всего города. Помните об этом. И будьте здоровы!

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»