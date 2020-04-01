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Компания РУСАЛ отмечает 20-летие

Главная Общество
Красноярск
09:15 1 Апреля 2020
предприятие, юбилей, металлургия, производство
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РУСАЛу – 20 лет. Буквально недавно мы ворва­лись на этот рынок, но уже сегодня компания - неотъемлемая часть мировой экономики, и без нашего алюминия сложно представить современную жизнь. Мы стали надежными поставщиками металла для потребителей не только в России, но и в Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке и в других частях планеты. С каждым годом все большую долю в струк­туре производства занимает продукция глубокой переработки, поэтому сегодня алюминий РУСАЛа присутствует в самых современных, высокотехнологичных и инновационных изделиях, устройствах и сооружениях – самолетах и космических аппара­тах, автомобилях и кораблях, небоскребах и спорткомплексах, компьютерах и смартфонах.

Мы не просто производим металл – мы создаем новейшие технологии, благодаря которым постоянно расширяются сферы применения алюминия. Наши современные разработки не имеют аналогов в мире. Мы выпускаем продукцию, которая отлича­ется не только высоким качеством, но и экологичностью. Во всем мире известен бренд ALLOW – алюминий РУСАЛа с низким углеродным следом. Это уникальный продукт, отвеча­ющий требованиям новой низкоуглеродной экономики. Все эти достижения – результат работы десятков тысяч людей, которые трудятся на предприятиях, в исследова­тельских центрах и подразделениях РУСАЛа, которые росли и развивались вместе с Компанией, придя в РУСАЛ, чтобы сегодня стать гордостью РУСАЛа.

В  компании сформировался мощ­ный коллектив профессионалов высочайшего уровня. Практи­чески на всех заводах РУСАЛа работают прославленные трудовые династии, и накопленный богатейший опыт, секреты мастерства передаются из поколения в поколение. А на смену ветеранам приходят молодые специалисты, обладающие не только современными знаниями в области металлургии, но и нестандартным мышлением, новым взглядом.

20 лет лишь на первый взгляд кажутся незначительным возрастом для компании. РУСАЛ за  эти годы смог многое преодолеть   и достичь  лидерства в  мировой алюминиевой промышленности. Это позволяет компании повышать качество жизни в регионах присутствия, осуществляя многочисленные социальные проекты, направленные на развитие городских территорий, спорта и   культуры, образования и медицины. Еще больше предстоит сделать в будущем: созданная база, опыт, знания, компетенции, технологии позволят нам   расти и развиваться дальше. С праздником!

Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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