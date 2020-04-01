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Маршрут №74 в Красноярске приостанавливает работу

Главная Общество
Красноярск
09:30 1 Апреля 2020
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске временно приостанавливает работу маршрут №74 «пос. Энергетиков» – «Кардиоцентр». Городская администрация решила расторгнуть контракт с перевозчиком, так как он не проводил дезинфекцию в салонах в период пандемии коронавируса.

Общественники и контролеры зафиксировали нарушение во время рейда 25 марта. Перевозчику дали два дня, чтобы он привел свои автобусы в надлежащее санитарное состояние и обеспечил водителей и кондукторов санитайзерами, однако он ничего не предпринял.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и угрозы ее ухудшения мы не можем допустить к работе транспорт в плохом санитарном состоянии. Мы должны быть уверены, что все перевозчики осознают свою ответственность, а также важность качественной дезинфекции своего подвижного состава для безопасности пассажиров. Мы вынуждены расторгнуть контракт с ненадежным перевозчиком и приостановить работу 74–го маршрута», - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Добавим, что автобусы на маршруте №74 перестанут курсировать со 2 апреля.
 

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